Sabatini: "Juve scontenta di Sarri per tanti motivi, Pirlo dovrà far remare nella stessa direzione"

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Sandro Sabatini ha commentato così l'arrivo di Pirlo sulla panchina della Juventus: "Pirlo dovrà far rendere tutti al meglio, far sì che ci sia un gruppo che rema nella stessa direzione. I tifosi devono essere consapevoli che se i senatori avranno qualcosa da dire li ascolterà. Non cascherà nell'errore di "farsi fare" la formazione. La Juventus era scontenta di Sarri per tanti motivi, non solo la Champions. Nel caso di Conte invece è lui ad essere scontento della società. Se vuole fare il manager all'inglese e dice che la società ce l'ha con lui è una cosa mai vista. Alla Juve hanno pensato di ricostruire in questo modo, confermando Sarri e con la possibilità di sostituirlo durante la prossima stagione con Pirlo. Poi l'eliminazione con il Lione ha scombinato le carte, ma così il nuovo tecnico non ha fatto il suo percorso. Non esiste l'equazione grande giocatore = grande allenatore. Ce ne sono tanti che non hanno confermato la carriera dopo il campo. Una cosa è certa: Sarri non ha reso secondo le aspettative ma si è auto-imprigionato nell'equivoco che non fosse la squadra adatta a lui".