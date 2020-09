Samp, ancora in gruppo Gabbiadini. Allenamento individuale per Depaoli

vedi letture

Mercoledì a gruppi per la Sampdoria, che al “Mugnaini” di Bogliasco prepara l’esordio casalingo stagionale di sabato pomeriggio, alle 18.00, con il Benevento. Due i blocchi di blucerchiati che hanno però svolto lo stesso tipo di lavoro: sviluppo della forza in palestra e trasformazione in campo con sessioni per la rapidità ed esercitazione tecnica. Seconda giornata con i compagni per Manolo Gabbiadini. Individuale per Fabio Depaoli a causa di una contusione al polpaccio sinistro rimediata nella gara con la Juventus.