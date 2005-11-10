Il Sassuolo entra a far parte dell'iniziativa ONU "Football for the Goals"

Il Sassuolo, attraverso i suoi canali ufficiali, ha annunciato che, a partire dal 9 ottobre 2026, le Nazioni Unite hanno riconosciuto gli sforzi del Club conferendogli il titolo di Official Member di “Football for the Goals”.

L’iniziativa dell’ONU è dedicata allo sviluppo del calcio sostenibile attraverso azioni concrete e coinvolgimento delle comunità grazie all’influenza del mondo del calcio: enti governativi, federazioni nazionali, club e persino gruppi di tifosi e calciatori si uniscono per rendere il calcio una delle soluzioni utili per costruire il futuro.

L’AD e Direttore Generale del club neroverde, Andrea Fabris, ha commentato così l’ingresso nel progetto: “Il Sassuolo Calcio è da sempre una società attenta e attiva anche fuori dal campo. Per noi è un onore entrare a far parte di Football for the Goals sia perché rappresenta un grande riconoscimento per il lavoro svolto fino ad oggi, sia perché ci spinge a continuare sulla nostra strada alla ricerca di un futuro migliore. È grazie all’impegno di tutti, partendo dalla proprietà fino ad arrivare ai nostri tifosi, che i colori neroverdi significano anche sostenibilità e sviluppo“.