© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Doppia seduta quest'oggi per il Sassuolo Calcio: al mattino i neroverdi si sono divisi in due gruppi che hanno alternato lavoro di forza in palestra e trasformazione sul campo con esercitazioni specifiche per reparto; nel pomeriggio la squadra si è trasferita sul campo di Ca'Marta dove ha svolto messa in azione, partitella su campo ridotto, esercitazioni tecnico tattiche e partitine ad alta intensità su campo ridotto. Lavoro differenziato per Francesco Magnanelli, Marlon, Jens Odgaard e Leonardo Sernicola.