Shevchenko: "Anche ora non riesco a vedere le immagini di Istanbul col Milan"

Chiacchierata su Instagram per Andriy Shevchenko, leggenda del calcio internazionale, con Christian Vieri. "Nella nostra epoca eravamo tanti calciatori, tanti campioni. Ogni squadra tra le prime ne aveva 5-6. Tante squadre erano forti, la Fiorentina aveva Batistuta e Rui Costa, Chiesa, Balbo. C'erano Roma e Lazio, c'era il Parma. C'erano giocatori fortissimi, come Ronaldo, il Fenomeno...".

Su Istanbul "Non riesco a guardare ancora quelle immagini, butto via il telefono. Poi il Milan vinse senza di me ma siamo umani, dobbiamo vivere la vita ed essere forti e rialzarci".