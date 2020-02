vedi letture

SPAL, Fares e Sala in gruppo. Personalizzato per Cerri, Vicari e Dabo

Doppio allenamento al centro “G.B. Fabbri” per i biancazzurri che proseguono la preparazione in vista dell’impegno di campionato contro il Lecce in programma sabato allo stadio “Ettore Giardiniero – Via del Mare”.

Questa mattina, dopo una fase di riscaldamento, il gruppo di mister Di Biagio ha svolto esercitazioni tecnico tattiche. Nella seduta pomeridiana, la squadra è stata invece impegnata con esercizi di possesso palla, seguiti da una partitella a campo ridotto.

Alberto Cerri ha lavorato a parte. Programma personalizzato anche per Francesco Vicari e Bryan Dabo. Dopo la gara di domenica scorsa contro il Sassuolo, il difensore ha accusato un affaticamento al bicipite femorale della coscia sinistra. Il centrocampista ha invece rimediato una distrazione al bicipite femorale della coscia destra.

Reduce dai sessanta minuti disputati con la Primavera biancazzurra nella partita di sabato scorso contro il Venezia, Mohamed Fares ha svolto regolarmente entrambe le sedute. Doppia seduta in gruppo anche per Jacopo Sala.