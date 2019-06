TMW - Assemblea ECA, presente Gazidis. Arrivato anche Bartomeu

Fonte: Dall'inviato a Malta, Gaetano Mocciaro

Arrivano aggiornamenti da Malta, dove alle 14.00 avrà inizio il summit voluto dall'ECA per trattare il tema della Champions League a partire dal 2024. Come già scritto in precedenza, tra i club italiani sono presenti Juventus, Napoli, Inter, Roma e Lazio con i rispettivi rappresentanti, mentre l'ad del Milan Ivan Gazidis è presente all'interno della sede dell'incontro insieme a James Murray, chief of staff del club rossonero.

Tra i top club, è arrivato da poco il Barcellona con il presidente Josep Maria Bartomeu.