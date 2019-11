TMW - Lazio, Inzaghi pensa a Patric: è ballottaggio con Luiz Felipe

Fonte: Riccardo Caponetti

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ultime di formazione sulla Lazio in vista della sfida contro il Sassuolo. Nella rifinitura di oggi Inzaghi ha schierato Patric accanto ad Acerbi e Radu. Non Luiz Felipe come per il resto della settimana: il ballottaggio è ancora aperto ma lo spagnolo è davanti. Per il resto tutto confermato, Caicedo ha svolto regolarmente l’allenamento. Assenti Marusic e Berisha.