Jeda: "Il Cagliari si è esaltato troppo. Serve ritrovare tranquillità"

L'ex calciatore Jeda ha commentato così in diretta a TMW Radio, durante Maracanà, la prossima sfida tra Cagliari e Roma.

La Roma viene da un momento positivo, dal punto di vista dei risultati, il Cagliari invece da uno negativo:

"Cosa sta succedendo? Ci sono polemiche per aver visto una squadra differente rispetto a quella dell'inizio di campionato. Non puoi pensare di essere diventare bravo così all'improvviso, hanno pagato un po' a livello mentale questo entusiasmo. Bisogna essere molto realisti, ci sono squadre più attrezzate per lottare per l'Europa. A Cagliari devi rimanere sereno, i giocatori sanno di avere una grande responsabilità nei confronti della piazza. E' semplicemente un periodo, deve tornare a correre e tutto verrà di conseguenza".

Questa Roma può andare in Champions?

"Credo che ha tutte le carte in regola per farlo. manca ancora tanto alla fine. La Roma ha avuto il grosso problema degli infortuni. Manca tanto Zaniolo, ma in generale deve ritrovare continuità nei risultati. Se non li ottieni, la piazza ti preme e non riesci a giocare al 100%".

Cosa pensi del sorteggio con il Siviglia?

"La Roma può giocarsela con chiunque. Non credo che il Siviglia sia lo spauracchio dell'Europa League".

Credi più nella Roma o l'Inter in EL?

"E' stata sempre troppo sottovalutata dalle italiane, chi ha più voglia credo sia la Roma. Si sente nell'ambiente che ha più voglia di arrivare fino infondo. L'Inter punta più al campionato, ha la possibilità del grande colpo e giustamente ci crede".