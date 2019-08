TMW RADIO - Marocchino: "Dybala, dispiaciuto per la possibile cessione"

A TMW Radio, durante Maracanà, l'ex calciatore Domenico Marocchino ha parlato di Juventus e non solo.

Su Dybala

"Dal punto di vista economico, non è che è stato proposto, ma è stato cercato da squadroni. Il Manchester e il Tottenham sono squadre quotate. La questione economica non è da scartare. E poi mi piace credere che si attaccato alla maglia bianconera, quindi un po' di fastidio ce l'ha. Mi dispiace possa andare via. Viste le tante partite che ci sono, poteva dare qualcosa in più".

Su Pogba

"Lecito sognarlo, negli ultimi anni la Juve ha fatto tante plusvalenze, vedi Tevez, Barzagli, Ramsey. Il problema è che il trequartista è un problema. E' un ruolo che ormai forse non riesci a coprire. E' un ruolo in via di estinzione".

Sulla difesa della Juventus

"Difensore centrale? Il problema infortuni è uno dei più probabili durante l'annata. Per me i centrali che hai possono bastare, anche se va via Rugani. Chiellini si è infortunato al polpaccio ed è un brutto segnale, vuol dire che sei usurato".