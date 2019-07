TMW RADIO - Pasqualin: "Lukaku alla Juve. Nainggolan colpo Viola"

© foto di Simone Calabrese

Il procuratore e avvocato Claudio Pasqualin a Stadio Aperto, su TMW Radio, ha parlato dei maggiori temi del calciomercato.

Sul valzer degli attaccanti

"L'inserimento della Juve su Lukaku, destinato all'Inter, è stato talmente repentino che sarà premiato. La volontà della Juve è quello di prendere il centravanti. Quella della Juve era una strategia attendista? Ha aspettato, poi si è comportata da Juve, facendo irruzione. Lukaku non fa tanti gol? Alla Juve c'è chi li fa al suo posto. C'è bisogno di un ariete lì davanti. Cavani non è così dirompente ma porta una dote di gol notevole".

Su Nainggolan alla Fiorentina

"E' un affare che si farà, perché è la cosa giusta per il belga. Per riscattare una stagione non felice e per dare un pò di vernice fresca alla sua immagine scolorita. Avrebbe una bella piazza dove far vedere le sue qualità. Per lui sarebbe una grande occasione".

Su Balotelli

"Lui alla Fiorentina? Ne ha avute tante di occasioni e le ha quasi tutte sprecate. E' un buon giocatore, non un grande. Si è parlato più dei suoi atteggiamenti più che dei suoi gol. Buon per lui che ha trovato in Mancini un estimatore importante. Se dovessi decidere io, non lo ingaggerei".

Su Higuain

"E' fuori dal progetto Juve. La sua maglia non è neanche in vendita negli store della Juve. Io penso che vada alla Roma, lo ha detto anche Petrachi appena arrivato, che lo ha paragonato a Batistuta. Si è espresso in maniera importante".

Sul Napoli

"La garanzia è Ancelotti, che considera James Rodriguez una garanzia tecnica. Per me la trattativa c'è ancora. A complicare le cose l'infortunio di Asensio e la dichiarazione del Real che mette fuori dal mercato il colombiano. Penso sia in bilico Milik, viste le intenzioni su Icardi, che sarà costretto ad accettare un'altra squadra che non è la Juve".