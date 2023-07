tmw radio Ravezzani: "Inter, c'è confusione ora. Milan, De Ketelaere deve partire"

vedi letture

Il direttore di TeleLombardia Fabio Ravezzani a TMW Radio, durante "Calciomercato e Ritiri", ha parlato dei temi di mercato.

Si aspettava un asse di mercato così caldo tra Torino e Milano?

"In un mercato così povero è una notizia clamorosa. Sono affascinato e basito, perché non avrei mai pensato che potessero succedere queste cose tra Lukaku e Cuadrado".

Kessiè interessa alla Juve. E' un mercato per Allegri?

"Si, e in parte è deludente. Pensavo che la Juve volesse ricostruirsi partire dai giovani, invece si parla di giocatori pronti e di qualità. E' lo stesso discorso dell'Inter. Ci sta che Allegri dica che vuole subito Kessiè".

Per vincere lo Scudetto chi prenderà come attaccante?

"Dovresti avere un centravanti boa, perché hai Thuram e Lautaro di movimento, Correa anche. Che poi sia un attaccante boa che si adatti velocemente è un altro discorso. A saperlo forse avrebbe trattenuto Dzeko. Scamacca non è un centravanti boa, così come Morata. C'è carenza in attacco. Il Napoli si è portato via Simeone e Raspadori lo scorso anno e in giro ci sono pochi gol per gli altri. Avevano impostato il progetto su Lukaku e credo che ora si tratti un po' tutto al volo per cercare una soluzione. E' un momento di confusione".

Milan, De Ketelaere-PSG solo una suggestione?

"Basta che paghino. Se danno 28 mln il Milan lo lascia partire. Magari tra un anno o due magari diremo grandi cose su di lui, ma lui è uscito completamente dal seminato. Lo si vede perso nel Milan, come fa ancora ad aspettarlo un anno? Il Milan pensava fosse il suo 10 al posto di Diaz ma ha sbagliato. Tenerlo lì vuol dire demotivarlo. Io lo darei anche in prestito per vedere come va".