TMW RADIO - Sconcerti: "Se la Lazio vince col Verona, cambia il campionato"

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è il momento del direttore Mario Sconcerti, che è intervenuto per parlare dei maggiori argomenti della Serie A.

Che ne pensa dell'esplosione di Commisso dopo Juve-Fiorentina?

"Non sono d'accordo con la risposta di Nedved. E' un presidente giovane che ha messo tanti soldi e ci sta che faccia una dichiarazione eccessiva. Nedved non può dire che è stufo di sentire che la Juve vince senza merito. Si devono accettare i due rigori, il secondo non c'era. E' normale accettare i rigori e discuterli. Almeno si possono discutere. Se Nedved è stanco, si riposi. Nessuno ha discusso la Juve, ma si è discusso un rigore. Guai a discutere la Juve nel suo complesso. Ha usato una frase infelice, come in parte ha fatto Commisso".

Chi esce con più certezze da questa giornata?

"Si è scoperta improvvisamente la Lazio, perché finora si parlava solo di Juve e Inter. Poi ci si accorge di una cosa di cui parliamo da molto tempo. La Lazio è una gran bella squadra e gioca meglio di tutti. Immobile è un eccesso, si va verso i 40-50 gol. E sarebbe una cosa senza precedenti. E' la squadra più squadra tra le tre. Ma non vuol dire che è la migliore. Mentre gli altri cercano una faccia, la Lazio ce l'ha da un pezzo".

Verona e Parma per la Lazio. La gara con l'Hellas è fondamentale?

"Sarà difficile incontrarli, ti possono mettere in difficoltà. La Lazio ha dimostrato di saperle gestire, vedi la Spal. Se va davanti all'Inter, il campionato cambia proprio immagine".

Questa Inter vince con i vecchi:

"Ha fatto male alcune cose, ha sofferto per un'ora, travolta dalla fisicità e dalla velocità dell'Udinese. Poi vince 2-0, facendo un lavoro di squadra. Esposito? Non è ancora il suo tempo".