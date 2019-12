Tronchetti Provera: "Inter, Conte super. Lukaku-Lautaro fanno sognare"

Marco Tronchetti Provera, grande protagonista della presentazione del calendario Pirelli 2020 di ieri al Teatro Filarmonico di Verona, ha parlato così del possibile ritorno sul tetto d'Italia per i Campioni d'Italia della Juventus: "Guardiamo quello che succede giorno per giorno... Gli eventi possono portare a unire un anno a storie positive e speriamo che accada, ma non sbilanciamoci adesso. Da tifoso l’ultima cosa che faccio è un pronostico o pensare che questa possa essere la volta buona per interrompere il dominio della Juventus. Conte ha svolto un lavoro straordinario. Ha motivato e dato un gioco alla squadra anche grazie a inserimenti che stanno avendo un rendimento oltre le aspettative. Mi riferisco in particolare ai giocatori esplosi come Lautaro e Lukaku. Quei due come Eto’o-Milito nell’anno del triplete? Quando vedo la precisione di certi passaggi di Lukaku e la velocità di esecuzione di Martinez mi ricordano un sogno che è diventato realtà. E inevitabilmente ricomincio a sognare… Conte da inserire nel calendario Pirelli? Il suo è il volto del successo e dell’impegno, quello di un professionista che dà il massimo e arriva ai risultati desiderati", evidenzia il Corriere dello Sport.