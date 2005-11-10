9 su 9, il Porto di Farioli non ne sbaglia una: 1-0 al Gil Vicente e già +8 dal Benfica
Daniele Najjar
Il Porto di Farioli come un rullo, in Portogallo: nona vittoria in nove gare di campionato, 1-0 sul campo del Gil Vicente firmato dal gol di Borja Sainz al 63' (con il Gil Vicente rimasto poi in 10 dall'84' per il rosso a Elimbi Gilbert. Il Porto è primo incontrastato e mette ancor più pressione al Benfica ed allo Sporting, rispettivamente a -8 e -9, pur con una gara in meno.
Il programma della 9^ giornata in Primeira Liga portoghese:
Guimaraes-Maritimo 5-0
Estrela Amadora-Casa Pisa 0-2
Alverca-Arouca 0-1
Gil Vicente-Porto 0-1
Domenica 25 ottobre:
Estoril Praia-Moreirense
CD Nacional-Braga
Rio Ave-Famalicao
Sporting-Academico Viseu
Lunedì 26 ottobre:
Santa Clara-Benfica
La classifica di Primera Liga
1. Porto 27 punti (9 partite giocate)
2. Benfica 19 (8)
3. Sporting CP 18 (8)
4. Santa Clara 18 (8)
5. Arouca 17 (9)
6. Academico Viseu 14 (8)
7. Gil Vicente 14 (9)
8. Braga 11 (8)
9. Alverca 11 (8)
10. 9. Estrela 10 (9)
11. Guimaraes 8 (9)
12. Moreirense 8 (8)
13. Maritimo 8 (9)
14. Famalicao 7 (8)
15. Rio Ave 7 (8)
16. Casa Pia 7 (9)
17. Nacional 4 (8)
18. Estoril 2 (8)