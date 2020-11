Addio Maradona, i messicani del Dorados: "Grazie per averci regalato la tua migliore versione"

vedi letture

"Grazie per averci regalato la tua migliore versione, per tutto l'amore che ci hai dato e per averci insegnato a godere del calcio come solo tu potevi fare. Speriamo di averti restituito un po' di quel tanto che ci hai dato. Ti ameremo per sempre, capo" è il messaggio dei Dorados de Sinaloa, club messicano che il Diez ha allenato da settembre 2018 a giugno 2019.