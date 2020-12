Ajax-Lille sfida affascinante. Galtier: "Non ci eravamo illusi, sapevamo di prendere una big"

L'urna di Nyon ha riservato un avversario molto complicato al Lille di Christophe Galtier, che affronterà l'Ajax nei sedicesimi di Europa League. Il tecnico ha commentato così l'esito del sorteggio: "Non ci eravamo illusi, sapevamo che avremmo affrontato una grande squadra. Dobbiamo fare del nostro meglio per passare il turno, non ci sono dubbi". Per i francesi c'è la possibilità di vendicare la doppia sconfitta di un anno fa nel girone di Champions.