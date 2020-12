Alli impiegato poco? Mourinho: "Mi dimostri nei minuti che ha a disposizione che può giocare"

Nel corso della conferenza stampa in vista del match di Europa League contro il LASK Linz, il manager del Tottenham José Mourinho ha parlato di Dele Alli, impiegato poco in questa stagione: "Chi non gioca molto ha solo una cosa da fare: mostrare nei minuti a disposizione che deve giocare. Non ho problemi con Dele. Non ho problemi con nessuno di loro. I miei giocatori sono felici quando giocano e non lo sono quando non giocano. Non biasimo i miei giocatori. E' solo per aiutarli a migliorare la loro situazione utilizzando i minuti che hanno a disposizione".