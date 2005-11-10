Argentina, Giay si è preso la fascia destra: i big d'Europa lo seguono da vicino

Quella che inizialmente sembrava una semplice scommessa post Mondiale 2026 si è trasformata in una solida certezza. Agustín Giay è ormai il nuovo padrone della fascia destra dell'Argentina: titolare in tutte e tre le amichevoli dell'ultima finestra FIFA, il laterale del Palmeiras ha convinto Lionel Scaloni, prendendosi un ruolo che da tempo rappresentava uno dei principali interrogativi dell'Albiceleste.

Il 22enne continua intanto a brillare anche con la maglia del Palmeiras. Nell'ultimo turno del campionato brasiliano è stato tra i grandi protagonisti del netto 4-1 rifilato al Corinthians nel derby paulista, firmando una doppietta e confermando le sue qualità offensive. Rapido nelle sovrapposizioni, preciso nei cross e sempre pericoloso negli inserimenti, Giay interpreta il ruolo con caratteristiche molto simili a quelle dei moderni terzini brasiliani.

I numeri confermano la sua crescita: nel 2026 ha già collezionato 41 presenze e tre gol, diventando un punto di riferimento della formazione allenata da Abel Ferreira. Prestazioni che non sono passate inosservate in Europa: secondo Matteo Moretto, diversi top club seguono con attenzione l'ex San Lorenzo e potrebbero muoversi già nella finestra di mercato di gennaio. Atletico Madrid, Milan e Napoli, che avevano già manifestato interesse durante l'ultima estate, restano sulle sue tracce, con Massimiliano Allegri che continua ad apprezzarne particolarmente il profilo. Anche il Como aveva tentato un sondaggio in estate.

Il Palmeiras, però, non ha intenzione di fare sconti. Il contratto di Giay scade nel dicembre 2030 e il club brasiliano è disposto a trattare soltanto davanti a un'offerta compresa tra 20 e 25 milioni di euro. Il Verdao aveva investito 7,5 milioni di dollari per acquistare il 75% del cartellino dal San Lorenzo e ha fissato una clausola rescissoria da 100 milioni di dollari.