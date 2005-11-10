Napoli, per Giay servono 20 milioni: il Palmeiras ha già rifiutato un'offerta
Luca Bargellini
Il Napoli dovrà aumentare sensibilmente la propria offerta per arrivare ad Agustín Giay. Il terzino destro argentino del Palmeiras, già finito nel mirino del direttore sportivo Giovanni Manna nelle precedenti sessioni di mercato, continua a essere un profilo seguito dagli azzurri. Ma la strada per portarlo in Italia si presenta tutt'altro che semplice. Secondo quanto riportato da Globo.com, infatti, il club brasiliano ha fissato a 20 milioni di euro la cifra minima per prendere in considerazione una proposta relativa al cartellino del classe 2004.
Una valutazione che arriva anche alla luce dell'ultimo tentativo del Napoli. Nel corso della precedente finestra di mercato, la società partenopea aveva provato ad acquistare il giocatore mettendo sul piatto circa 14 milioni di euro. Una proposta superiore al doppio dell'investimento effettuato dal Palmeiras per strapparlo al San Lorenzo nell'estate 2024, ma comunque insufficiente per convincere la dirigenza verdeoro. Il club brasiliano ha deciso di non privarsi del difensore, puntando sulla sua ulteriore crescita.
IL PALMEIRAS BLINDA GIAY: CONTRATTO FINO AL 2031
Nel frattempo, la posizione del Palmeiras si è ulteriormente rafforzata. Il club ha infatti ufficializzato il rinnovo contrattuale di Giay fino al 2031, allungando di un anno il precedente accordo.
ANCHE SCALONI HA PREMIATO LA SUA CRESCITA
La crescita di Giay non è passata inosservata neppure al commissario tecnico dell'Argentina, Lionel Scaloni. Il difensore è, infatti, entrato nel giro della Selección per gli ultimi impegni disputati.