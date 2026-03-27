Dal mondo dei sogni alla realtà. Giay convocato dall'Argentina: "Non rispondeva, dormiva"

Una mattina come tante per Agustin Giay si è trasformata in un giorno indimenticabile. Il giovane terzino, 22 anni, stava ancora dormendo nella sua casa di Buenos Aires quando ha ricevuto la chiamata inaspettata dell'Argentina: Lionel Scaloni lo ha convocato d’urgenza dopo l’infortunio di Gonzalo Montiel, che ha lasciato vacante il ruolo di terzino destro.

Una scena quasi comica. Il giocatore non rispondeva al telefono, impegnato a riposare dopo un viaggio in Brasile, dove aveva giocato una sfida con il Palmeiras. A quel punto è intervenuta la famiglia: "Ho iniziato a chiamarlo io stesso perché non rispondeva", ha raccontato il padre a Cadena 3. Quando finalmente ha risposto, ancora mezzo addormentato, la sua reazione è stata un mix di incredulità e gioia: “Si è messo a ridere, non potevamo crederci nessuno di noi”, ha aggiunto il genitore. L’entusiasmo si è esteso subito al resto della famiglia, collegata in videoconferenza, condividendo poi la notizia con amici e parenti presenti a San Paolo e nel ritiro della Selección.

Per Giay si tratta della prima chiamata nella nazionale maggiore. Cresciuto nelle giovanili del San Lorenzo, con esperienza nelle squadre giovanili argentine, il laterale ora in forza al Palmeiras realizza un sogno coltivato da sempre: "Giocare nella Selección è il mio massimo sogno", aveva dichiarato tempo fa. Un sogno - letteralmente - trasformato in realtà.