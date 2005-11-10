Arsenal, Arteta rende merito all'avversario: "È impossibile difendere contro Kane"
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Simone Lorini
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ieri alle 23:47Calcio estero
autore Simone Lorini
21.10.2026 23:47Calcio estero
Il tecnico ha parlato dopo il pari contro il Bayern Monaco
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"E' impossibile difendere contro Kane: gioca da pivot, da centravanti, poi di nuovo da mezza punta, da laterale e poi di nuovo da 9. La palla che ha messo nello spazio per il primo gol è incredibile, è il tipo di giocatore che si affrontano solo in questa competizione". Così Mikel Arteta ha parlato di Harry Kane dopo il 2-2 ottenuto a Monaco, con l'inglese che ha fatto un gol e un assist.
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