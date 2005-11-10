Arsenal, Arteta rende merito all'avversario: "È impossibile difendere contro Kane"

"E' impossibile difendere contro Kane: gioca da pivot, da centravanti, poi di nuovo da mezza punta, da laterale e poi di nuovo da 9. La palla che ha messo nello spazio per il primo gol è incredibile, è il tipo di giocatore che si affrontano solo in questa competizione". Così Mikel Arteta ha parlato di Harry Kane dopo il 2-2 ottenuto a Monaco, con l'inglese che ha fatto un gol e un assist.