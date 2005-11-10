Arsenal, cresce l'ansia per Saka. Arteta: "Servono altri esami. Non ci sono buoni segnali"

L'allenatore dell'Arsenal, Mikel Arteta, non ha dato particolari rassicurazioni sull'infortunio riportato da Bukayo Saka in occasione del 2-2 in Champions League contro il Bayern Monaco. L'esterno inglese dovrà rimanere fermo quantomeno 6 settimane (oltre un mese) per un problema al quadricipite e il tecnico dei Gunners ha anche aggiunto che dovrà sottoporsi a ulteriori esami diagnostici per determinare l'entità del suo infortunio.

Saka è stato costretto ad uscire dopo 10 minuti del pareggio per 2-2 dell'Arsenal con il Bayern Monaco dopo essersi infortunato alla coscia sinistra, con Arteta che ha dichiarato in seguito che la situazione "non sembra affatto buona". Parlando nella sua conferenza stampa, in vista del match contro l'Everton, lo spagnolo ha detto: "Ha un'altra risonanza magnetica questo pomeriggio perché aveva parecchio liquido nella zona, quindi è stato difficile comprendere l'entità dell'infortunio".

"Ne sapremo di più probabilmente domani (oggi, ndr)", ha proseguito. "Abbiamo bisogno di ancora qualche esame e di pareri da parte degli specialisti. Ovviamente quando un giocatore deve uscire dal campo e fatica a camminare senza dolore ed è limitato nei movimenti, non sono buoni segnali", ha evidenziato Arteta. "Quindi siamo molto pazienti per poter dare una valutazione definitiva, e poi ve lo faremo sapere".