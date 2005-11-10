Arsenal, nonostante la vittoria in Premier 60 posti di lavoro a rischio. Arteta non si esprime
Simone Lorini
Secondo alcune indiscrezioni, l'ambiente di lavoro all'Arsenal sta registrando un forte calo del morale del personale in seguito all'avvio di un piano di ristrutturazione che mette a rischio circa 60 posti di lavoro. Questo clima di incertezza si sta diffondendo all'interno del club nonostante i recenti successi ottenuti dalla squadra in Premier League.
Futuro incerto per il personale considerato di troppo
Come riportato da The Telegraph, alcuni dipendenti di lunga data hanno già lasciato la società o si stanno preparando a farlo, mentre la fase di consultazione resta tuttora in corso. Sebbene al personale coinvolto potrebbero essere offerti ruoli alternativi, il loro futuro rimane incerto. I cambiamenti rientrano in una revisione operativa guidata dall'amministratore delegato Richard Garlick, con il supporto della società di consulenza Boston Consulting Group per la valutazione delle attività del club.
Mikel Arteta ha preferito non esprimersi direttamente sulla vicenda, dichiarando: "Non è una domanda da rivolgere a me. Ovviamente non sono la persona più adatta per rispondere a questo argomento".