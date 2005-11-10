Aston Villa, Emery esalta il match winner Manzambi: "Ha qualità, intelligenza e fisicità"

L'Aston Villa ritrova fiducia dopo un avvio di stagione complicato. La vittoria sul campo del Newcastle permette alla squadra di Unai Emery di dare continuità al successo europeo e di conquistare tre punti pesanti in Premier League. Al termine della gara, il tecnico spagnolo ha sottolineato l'importanza del risultato.

Emery: "La Premier League è la nostra priorità"

"È stata molto dura e per noi era molto importante dopo il nostro brutto inizio di stagione. Dobbiamo provare a ritrovare fiducia e sentirci a nostro agio con la struttura che stiamo costruendo", ha spiegato Emery alla BBC. L'allenatore ha evidenziato la reazione della squadra dopo il pareggio contro il Brentford: "I giocatori stessi hanno cercato di essere esigenti e di cambiare la situazione. Oggi era una partita molto, molto importante. Siamo contenti della gara giocata in Champions League, ma la Premier è la priorità. Attraverso il campionato raggiungeremo i nostri obiettivi e dobbiamo essere molto costanti".

Un altro aspetto positivo riguarda la solidità difensiva: "Clean sheet mercoledì, clean sheet oggi. È qualcosa su cui stiamo lavorando e che vogliamo migliorare". Grande protagonista è stato Johan Manzambi, autore del gol che ha deciso la sfida. Emery ne ha elogiato le qualità: "Ha abilità e intelligenza, entrambe. Anche la sua fisicità è molto importante per aiutarci in fase difensiva e per vincere i duelli in attacco. Sono molto felice. Ha segnato un altro gol, fantastico per lui".

Il tecnico ha poi spiegato che il giovane attaccante ha accusato un problema muscolare: "Era un po' stanco e forse ha avuto qualcosa a livello muscolare. Speriamo non sia nulla di grave".