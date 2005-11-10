Aston Villa, Jackson esalta Manzambi: "È un giocatore fantastico, può arrivare lontano"

L'Aston Villa conquista una vittoria importante sul campo del Newcastle e Nicolas Jackson si gode i tre punti, senza perdere di vista gli obiettivi della squadra. Intervistato dalla BBC a Match of the Day, l'attaccante ha sottolineato le difficoltà della trasferta e ha dedicato parole importanti a Johan Manzambi, protagonista della crescita dei Villans.

Jackson: "Manzambi può arrivare lontano"

"È stata una bella vittoria. Sappiamo che è difficile venire qui a giocare, ma grazie a Dio abbiamo vinto. Abbiamo conquistato i tre punti, ed è la cosa più importante per noi", ha dichiarato Jackson. Il centravanti ha poi elogiato Manzambi, sottolineandone il potenziale: "È un giocatore fantastico e sta ancora crescendo. Spero che possa migliorare partita dopo partita, segnare gol e servire assist anche a me. Mi auguro che lavoreremo insieme e riusciremo a raggiungere tanti obiettivi". Jackson è convinto che il compagno abbia un futuro importante, a patto di riuscire a evitare problemi fisici: "Andrà lontano e spero che non subisca infortuni. Se starà bene e continuerà ad allenarsi duramente, potrà arrivare molto in alto. Ci saranno ancora tanti gol e assist, anche per me".

"Dobbiamo pensare a una partita alla volta"

Nonostante il successo, Jackson ha riconosciuto che l'Aston Villa non ha ancora raggiunto il livello desiderato: "Non siamo dove vorremmo essere perché abbiamo perso alcuni punti. Ma la cosa più importante è lasciarci il passato alle spalle e concentrarci sulla prossima partita. Dobbiamo procedere gara dopo gara e poi vedremo dove arriveremo"