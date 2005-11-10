Aston Villa-Viking, le formazioni ufficiali: Emery si affida ancora a Jackson
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Simone Lorini
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Oggi alle 19:59Calcio estero
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21.10.2026 19:59Calcio estero
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Sono state rese note le formazioni ufficiali di Aston Villa-Viking, sfida della serata di Champions League:
ASTON VILLA (4-2-3-1): Suzuki; Mbaye, Lindelöf, Pau Torres, Mings; McGinn, Barkley; João Gomes, Buendía, Alysson; Jackson.
Allenatore: Unai Emery.
VIKING (4-3-3): Østbø; Heggheim, Stensness, Daland, H. Haugen; Moi, Bell, Askildsen; Tripić, Botheim, Christiansen.
Allenatore: Bjarte Lunde Aarsheim.
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