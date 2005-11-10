Athletic, tegola per Terzic: Guruzeta k.o., stagione finita dopo la rottura del crociato

Brutte notizie per l’Athletic Club e per Edin Terzic. Gli esami medici hanno confermato i peggiori timori per Gorka Guruzeta, costretto ad alzare bandiera bianca dopo appena tre minuti dalla sua entrata in campo nella sfida di sabato contro il Valencia. L’attaccante basco aveva lasciato il terreno di gioco dopo essersi piantato con la gamba sinistra, alimentando subito la preoccupazione dello staff tecnico e dei compagni.

La diagnosi è pesante: rottura del legamento crociato anteriore, con Guruzeta che sarà costretto a sottoporsi a un intervento chirurgico nelle prossime settimane e a un lungo percorso di recupero. Per il centravanti classe 1996 la stagione è già terminata. Non è la prima volta che il numero nove deve affrontare un infortunio di questo tipo. Nell’aprile 2019, quando militava nel Bilbao Athletic e aveva già esordito con la prima squadra, aveva riportato la stessa lesione, ma all’altro ginocchio, rimanendo lontano dai campi per circa sette mesi.

Un’assenza pesante per l’attacco

La perdita di Guruzeta rappresenta un duro colpo per Terzic, che perde il suo riferimento offensivo più affidabile degli ultimi anni. Il centravanti aveva chiuso la scorsa stagione con 17 gol in 48 presenze e, nonostante un avvio di campionato senza reti, restava una pedina fondamentale per caratteristiche e presenza in area. L’Athletic dovrà ora fare i conti con un reparto offensivo in difficoltà: oltre a Guruzeta, infatti, sono ai box anche Nico Williams e Oihan Sancet, altre due pedine importanti. Toccherà quindi a Maroan Sannadi assumersi maggiori responsabilità e provare a colmare il vuoto lasciato dal compagno.