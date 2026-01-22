Anche l'Atalanta vittima di Gorka Guruzeta: tutto sul 2° miglior marcatore europeo dell'Athletic

L'Athletic Club si gode la vittoria per 3-2 contro l'Atalanta e pure il suo bomber di coppa: Gorka Guruzeta. È stato ancora una volta l'attaccante classe 1996, infatti, ad accendere la miccia della rimonta rojiblanca a Bergamo con il gol dell’1-1, arrivato da una situazione preparata alla lavagna da mister Ernesto Valverde: lancio lungo di Iñigo Lekue, sponda di Navarro e uno contro uno risolto da Guruzeta con freddezza. "È stato più facile di quanto sembri", ha detto a fine gara il talento di San Sebastian, a Bilbao ormai dal 2022.

Il 2026 di Guruzeta è iniziato in modo eccelso. Quattro gol solo a gennaio, sette quelli complessivi dell’Athletic nello stesso periodo: numeri che raccontano un attaccante diventato centrale nel momento più delicato della stagione. Con Sannadi fermo ai box e un Iñaki Williams lontano dalla miglior condizione, Guruzeta ha alzato il volume della sua presenza offensiva: gol a Pamplona contro l’Osasuna, doppietta in Coppa a León, assist a Maiorca in una gara chiusa tuttavia con un’espulsione che lo costringerà a saltare il big match col Siviglia.

In Champions League, Guruzeta è ormai un fattore differenziale. Contro l'Atalanta ha esultato ancora una volta, diventando il secondo miglior marcatore europeo nella storia dell’Athletic Club con quattro gol, a una sola lunghezza dal leggendario Artetxe. Alle sue spalle, leggende come Aduriz e Merodio. "È un onore fare la storia, ma ora conta solo passare il turno", ha spiegato. Parole semplici, da cannoniere vero: quello che l’Athletic ha trovato, quasi senza accorgersene, proprio nella massima competizione d'Europa.