Atletico, individuato il vice-Oblak: è il croato Ivo Grbic. Affare da 6 milioni complessivi

L' Atletico Madrid ha praticamente chiuso per l'acquisto di colui che sarà il vice di Jan Oblak per la prossima stagione. Dalla Lokomotiv Zagabria, secondo alcuni media croati, arriverà Ivo Grbic, per una cifra di circa 4,5 milioni più bonus (per un totale massimo di 6). Sul giocatore, classe 1996, c'era anche il West Bromwich Albion del connazionale Slaven Bilic. Prenderà il posto di Adan, che si svincolerà al termine della Champions League.