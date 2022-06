ufficiale Grbic torna all'Atletico Madrid. Il Lilla non riscatta il portiere croato

Ivo Grbic torna in Spagna. Il portiere croato lascia il Lilla dopo il prestito: il club francese ha deciso di non esercitare l'opzione di riscatto per il 26enne. Grbic ha disputato 29 partite nella stagione appena terminata.