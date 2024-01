Ufficiale Grbic è dello Sheffield United: il portiere croato ha lasciato l'Atletico Madrid

Lo Sheffield United ha acquistato Ivo Grbic. Il portiere, che in due stagioni ha totalizzato 13 presenze con l'Atletico Madrid, ha lasciato i Colchoneros per provare a trovare più spazio in Premier League, nella speranza di trascinare la squadra alla salvezza. Di seguito il comunicato ufficiale del club inglese:

"I Blades hanno aggiunto alle fila un portiere della nazionale croata. Il croato Ivo Grbić, 28 anni, si è trasferito dall'Atletico Madrid per una cifra non rivelata e potrebbe entrare direttamente in squadra per l'incontro di FA Cup di questo fine settimana contro Brighton e Hove Albion. Il portiere ha giocato due volte per la sua nazione e ha anche esperienza in Champions League. È arrivato nel Regno Unito all'inizio di questa settimana e dopo aver completato le visite mediche ha firmato un contratto fino al 2027 dopo un accordo con l'Atletico".