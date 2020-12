Atletico, nuovo positivo al COVID-19: è il portiere Grbic, aveva esordito mercoledì

Nuovo caso di positività al COVID-19 in casa Atletico Madrid. Si tratta di Ivo Grbic, portiere che ha esordito mercoledì nella sfida di Copa del Rey contro il Cardassar. Il giocatore è isolato e non presenta sintomi. La notizia scombina i piani di Simeone in vista della sfida contro l'Elche: la rifinitura si svolgerà individualmente e il tecnico non potrà provare il possibile undici né lavorare insieme a tutti i giocatori, così come stabilito dal protocollo de LaLiga.