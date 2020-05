B. Dortmund, Akanji: "Un buon lavoro contro il Wolfsburg, due gol fatti e zero subiti"

Dopo la vittoria per 2-0 ottenuta in casa del Wolfsburg, il giocatore del Borussia Dortmund Manuel Akanji ha detto: "È stato un duro lavoro. Abbiamo dovuto difendere bene per molto tempo. Eravamo felici quando abbiamo segnato il secondo gol. Anche il cartellino rosso ci ha tolto un po' di pressione negli ultimi minuti. Abbiamo difeso bene per tutti i 90 minuti e abbiamo concesso loro solo una possibilità con Renato Steffen, che per fortuna non ha segnato. Abbiamo segnato due gol e non ne abbiamo concesso nessuno, quindi è un risultato molto positivo".