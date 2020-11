B. Mönchengladbach, Stindl: "Vogliamo lasciare il segno in Champions"

Il centrocampista tedesco, classe '88, Lars Stindl del Borussia Mönchengladbach ha rilasciato le seguenti dichiarazioni, come riporta il sito ufficiale della UEFA (uefa.com), al termine dell'incontro Borussia Mönchengladbach-Shakhtar Donetsk 4-0, valevole per la 4ª giornata del Gruppo B della fase a gironi della UEFA Champions League 2020/2021:

"La cosa che mi è piaciuta di più stasera - dichiara il capitano del Gladbach - è che siamo riusciti a fare tutto quello che avevano preparato in settimana. Abbiamo confermato quanto abbiamo fatto vedere all'andata (Shakhtar Donetsk vs Borussia Mönchengladbach 0-6, 3 novembre 2020, ndr)".

Sugli ottavi: "Abbiamo lavorato duramente per guadagnarci la possibilità di giocare in Champions League. Per noi, è una cosa speciale. Siamo una squadra ambiziosa e, adesso, ci siamo messi in una posizione di classifica (1° posto con 8 punti, ndr) che cercheremo di difendere fino alla fine".

Sul fatto di aver ottenuto la seconda vittoria casalinga in Champions: "Era ora che arrivasse. Partecipare a questa competizione non è una cosa scontata per noi, è speciale. Abbiamo meritato di essere qui dopo quello che abbiamo fatto nella passata stagione (4° posto con 65 punti nella Bundesliga 2019/2020, ndr). Vogliamo lasciare il segno".