Bagarre in vetta, il Monaco può staccare. Il Marsiglia cerca conferme: il programma di Ligue 1
Niccolò Righi
Si chiude oggi il programma della settima giornata di Ligue 1 con le ultime cinque gare in programma. Si parte alle 15:00 dove il Marsiglia in casa dell’Angers va a caccia di conferme e di un’altra vittoria che potrebbe tirare gli uomini di Genesio fuori dalle zone calde. Alle 17:15 il Monaco proverà a rispondere al Paris Saint Germain e a riportarsi a +3 sulle inseguitrici in casa del Lorient. Bella sfida a Parigi tra il Paris Fc e il Rennes, entrambe nelle zone alte di classifica con 11 e 13 punti. Il Le Havre, ultimo ancora a secco di successi, se la vedrà invece con l’Auxerre. Chiude la sesta giornata, nel posticipo delle 20:45, il Lione di Fonseca contro il Nizza.
Il programma della settima giornata di Ligue 1
Venerdì 16 ottobre
Le Mans - Tolosa 0-3
Sabato 17 ottobre
Strasburgo - Paris Saint-Germain 1-3
Troyes - Lens 1-3
Lille - Brest 1-1
Domenica 18 ottobre
Angers - Marsiglia
Le Havre - Auxerre
Lorient - Monaco
Paris FC - Rennes
Lione - Nizza
CLASSIFICA
Monaco 14*
Paris Saint-Germain 14
Lille 14
Rennes 13*
Lione 11*
Paris FC 11*
Lens 10
Tolosa 9
Brest 9
Lorient 8*
Nizza 8*
Strasburgo 7
Angers 7*
Marsiglia 6*
Le Mans 6
Auxerre 6*
Troyes 4
Le Havre 2*
*Una partita in meno