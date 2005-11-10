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Barcellona bloccato a Siviglia per il maltempo: annullato l'allenamento a pochi giorni dal PSG

Alessandra Stefanelli
autore
Alessandra Stefanelli
Oggi alle 14:17Calcio estero
18.10.2026 14:17Calcio estero
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Il Barcellona resta bloccato a Siviglia dopo il 5-2 al Betis per una tempesta in Catalogna. Un guaio per Flick con il PSG che incombe
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di Getty/Uefa/Image Sport

Il Barcellona è rimasto bloccato a Siviglia per tutta la notte a causa del maltempo che ha colpito la Catalogna. Dopo la larga vittoria per 5-2 sul campo del Betis, nella nona giornata di Liga, la squadra blaugrana non è riuscita a rientrare come previsto nella serata di sabato, con possibili conseguenze sulla preparazione della prossima sfida di Champions League contro il Paris Saint-Germain.

Il volo rinviato a causa della tempesta

A comunicare il problema è stato lo stesso club catalano attraverso il proprio account X, poco prima delle due di notte: "A causa della tempesta che sta interessando la città di Barcellona, il volo della prima squadra non è potuto partire come previsto e la squadra trascorrerà la notte a Siviglia". Secondo quanto riportato dal quotidiano Sport, il viaggio di ritorno sarebbe stato riprogrammato per la tarda mattinata di domenica. La delegazione blaugrana sarebbe rimasta per oltre tre ore a bordo dell'aereo prima che venisse presa la decisione di trascorrere la notte in Andalusia. Non è stata esclusa neppure l'ipotesi di un volo diretto verso Parigi, qualora il piano iniziale non fosse stato realizzabile.

Allenamento annullato prima della sfida con il PSG

Le conseguenze del contrattempo si sono fatte sentire anche sul programma di lavoro della squadra. L'allenamento previsto per domenica alle 11 è stato annullato, costringendo lo staff a rivedere la pianificazione delle attività. Il Barcellona avrebbe dovuto raggiungere Parigi nella giornata di lunedì, in vista della partita contro il PSG, in programma martedì alle 21 e valida per la terza giornata della fase campionato di Champions League. Il ritardo nel rientro potrebbe quindi ridurre il tempo a disposizione di Hansi Flick per preparare una delle sfide più attese del turno europeo.

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