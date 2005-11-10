Barcellona, Flick in ansia per Garcia e Martin: "Dobbiamo aspettare gli esami"

Hansi Flick si gode la vittoria per 5-2 contro il Betis, ma resta in attesa di aggiornamenti sulle condizioni fisiche di Eric Garcia e Gerard Martín, entrambi costretti a lasciare il campo per problemi fisici. L'allenatore del Barcellona, intervenuto dopo la partita, non ha potuto fornire indicazioni precise in vista del prossimo impegno contro il PSG.

Flick: "Contro il Betis abbiamo meritato la vittoria"

Il tecnico tedesco si è detto soddisfatto della prestazione dei blaugrana, riconoscendo anche i meriti degli avversari: "Non è stata una partita facile, lo sapevamo già. Il Betis è stato fantastico per velocità e intensità, ma anche noi abbiamo giocato molto bene e abbiamo meritato la vittoria".

Le condizioni di Eric Garcia e Gerard Martín

A preoccupare Flick sono soprattutto le condizioni dei due giocatori sostituiti per problemi fisici. Interrogato sulla loro situazione, l'allenatore ha preferito non sbilanciarsi: "Dobbiamo aspettare e vedere i risultati". Le prossime valutazioni mediche saranno quindi decisive per capire se Eric Garcia e Gerard Martín potranno essere a disposizione per la sfida contro il PSG, in programma martedì. Flick ha evidenziato anche l'importanza del lavoro quotidiano e della condizione generale della rosa: "Tutti sono al loro miglior livello. È quello che dico in ogni conferenza stampa, perché lo vedo ogni giorno. La cosa più importante è che si allenino al massimo e lo stanno facendo". Il tecnico ha poi aggiunto: "Ora martedì abbiamo il PSG, dovremo recuperare bene e valutare come gestire i minuti, ma per noi la vittoria di oggi è incredibile".