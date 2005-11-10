Barcellona, Flick elogia Mourinho: "Ha talento, ho grande rispetto per lui"

Grande rispetto per l'avversario, ma anche fiducia nelle possibilità del proprio Barcellona. Hansi Flick ha presentato in conferenza stampa il Clasico contro il Real Madrid, in programma domenica, soffermandosi sulle qualità dei Blancos e del loro allenatore José Mourinho. Il tecnico tedesco non ha risparmiato parole di stima nei confronti del collega portoghese, ricordando anche un incontro avvenuto diversi anni fa, quando lavorava nello staff della nazionale tedesca. "Ho molto rispetto per lui. Quando alleni per così tanti anni e ottieni tanti successi, significa che hai grande talento", ha dichiarato Flick. L'allenatore del Barcellona ha poi raccontato un episodio del passato: "Quando ero assistente di Joachim Löw nella nazionale tedesca, prima di allenare il Bayern Monaco, lo incontrai a Madrid". E ancora: "Ogni giocatore che ha lavorato con lui ne parla con grande rispetto. È un collega che ha avuto tantissimo successo".

Flick avverte: "Il Real Madrid è tra i migliori, dobbiamo difendere meglio"

L'allenatore blaugrana ha poi analizzato le caratteristiche della formazione madrilena, sottolineandone soprattutto la forza atletica. "Il Real Madrid è una delle squadre migliori sotto questo aspetto. Fisicamente sono molto forti. Ne abbiamo parlato e ci siamo allenati proprio su questo", ha spiegato. Flick è consapevole che il Barcellona dovrà migliorare nella fase difensiva, soprattutto dopo i quattro gol incassati nella recente sconfitta contro il Paris Saint-Germain in Champions League. "Dobbiamo difendere meglio. Spero che riusciremo a dimostrarlo domani", ha aggiunto il tecnico.

Flick dopo il PSG: "Abbiamo fatto tante cose bene, ma dobbiamo migliorare"

La sconfitta per 4-2 contro i parigini ha evidenziato alcuni problemi che il Barcellona dovrà necessariamente correggere per affrontare il Real Madrid. "Abbiamo parlato con i giocatori e analizzato la partita. Abbiamo fatto tante cose bene, ma ci sono situazioni nelle quali dobbiamo migliorare", ha ammesso Flick. Il tecnico ha comunque invitato la squadra a considerare le difficoltà come un'occasione di crescita: "È una buona opportunità per crescere e metterci alla prova come gruppo". Nonostante la pressione e l'importanza della sfida, Flick ha assicurato che il Barcellona arriverà all'appuntamento con la giusta mentalità. "Il Clasico è diverso dalle altre partite. È la sfida più bella che il nostro sport possa offrire. Tutti la guarderanno, è incredibile", ha dichiarato