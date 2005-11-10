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Barcellona, Flick verso il PSG: "9 vittorie su 9 in Liga? Bello, ma vogliamo vincere trofei"

Yvonne Alessandro
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Yvonne Alessandro
Oggi alle 10:39Calcio estero
18.10.2026 10:39Calcio estero
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB

Il Barcellona ne ha vinte 11 partite su 11 tra tutte le competizioni, con 47 gol totali e un bottino completo ne LaLiga. Imbattuto, pauroso sotto porta e autore di una serie di goleade disarmanti per gli avversari, Betis Siviglia incluso. Il 5-2 inflitto ieri ai beticos ha consolidato con forza il primo posto nel massimo campionato spagnolo e mister Hansi Flick in conferenza stampa post-partita ha analizzato l'ennesimo successo dei blaugrana.

"Credo che abbiamo fatto cose molto buone in attacco, con intensità. Non è stata una partita facile. Abbiamo giocato a un ottimo livello. Il Betis è stato bravissimo. Penso che abbiamo meritato la vittoria", il primo commento. Tempo due giorni e il Barcellona tornerà in campo per sfidare i campioni d'Europa del Paris Saint-Germain in Champions League, grande banco di prova per capire se potranno instillare dei dubbi nei principali favoriti alla coppa: "La cosa più importante è recuperare, vedere come gestiremo i minuti e si vedrà. Vediamo cosa succederà con Eric Garcia, Koundé, Gerard Martin... Abbiamo altri due giorni e vedremo cosa succederà martedì. Prima di una partita come quella che ci attende era importante vincere; sono molto orgoglioso della squadra perché non era una partita facile".

Infine, sul record di LaLiga con 9 vittorie di fila: "È bello. È un bel ricordo, ma quello che vogliamo è vincere titoli e raggiungere grandi traguardi. Abbiamo fatto bene, abbiamo controllato la partita. Sono contento dell'atteggiamento. I miei giocatori hanno fatto un lavoro fantastico".

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