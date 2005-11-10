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Un po' di Barcellona a lavoro anche oggi, giorno di riposo: Yamal guida il gruppo

Simone Lorini
autore
Simone Lorini
Oggi alle 18:25Calcio estero
22.10.2026 18:25Calcio estero
Fonti preferite
Squadra carica in vista del Clasico, Yamal non si riposa neanche nel giorno di riposo concesso da Flick
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Diversi giocatori del Barcellona si sono presentati giovedì alla Ciutat Esportiva Joan Gamper per una sessione di allenamento volontario, nonostante Hansi Flick avesse concesso un giorno di riposo alla squadra, secondo quanto riportato dal quotidiano SPORT. Tra i calciatori che hanno scelto di continuare a lavorare in vista del Clásico di questa domenica contro il Real Madrid figurano Lamine Yamal, Pedri, Fermín López e Xavi Espart, affiancati da diversi elementi infortunati presenti per proseguire i rispettivi percorsi di riabilitazione.

Volo notturno, ieri Flick aveva optato per il riposo

Flick aveva accordato una giornata di riposo al gruppo dopo che il Barcellona era rientrato da Parigi intorno alle 3:30 di mercoledì mattina in seguito all'impegno di Champions League contro il Paris Saint-Germain, con la squadra che aveva svolto una prima seduta di recupero nel corso dello stesso pomeriggio.

La formazione blaugrana riprenderà gli allenamenti collettivi nella giornata di venerdì, entrando così nella fase cruciale della preparazione per uno degli appuntamenti più importanti dell'intera stagione.

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