Barcellona, occhi su Lisandro Martinez per la difesa: a giugno potrebbe essere libero

Il Barcellona monitora con grande attenzione la situazione di Lisandro Martínez e potrebbe tentare l'affondo a parametro zero nel 2027. È quanto rivelato da Sky Sport, che ha fatto oggi il punto sul futuro del difensore: arrivato a Manchester nel 2022 e laureatosi campione del mondo con l'Argentina in Qatar, il futuro di Martínez in Premier League resta ora tutto da scrivere.

Lo sfogo e un futuro in forte dubbio

Secondo quanto riportato dall'emittente, il difensore argentino avrebbe fatto il punto sul proprio futuro insieme al suo entourage, all'indomani del duro sfogo pubblico contro i vertici del Manchester United scaturito dalla sconfitta per 2-0 in Champions League contro l'Atlético Madrid. Gli agenti del centrale avrebbero già iniziato a sondare il terreno, inviando segnali ai club interessati. Nel frattempo, dopo un confronto chiarificatore con Michael Carrick e i dirigenti del club, Martínez ha presentato le sue scuse ufficiali per l'accaduto. Intanto si sono visti i primi effetti sul campo: dopo cinque partite in cui aveva disputato tutti i 90 minuti, ieri l'argentino è stato sostituito a fine primo tempo.

Il profilo del classe 1998 piace da diverse stagioni alla dirigenza blaugrana, che ne apprezza doti e caratteristiche. Tuttavia, una sua partenza non è al momento scontata: i Red Devils detengono infatti un'opzione unilaterale per prolungare il contratto del difensore di un ulteriore anno.