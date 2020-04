Barcellona, per il futuro si guarda in Olanda: occhi su Malen, Boadu e Stengs

Il Barcellona guarda in Olanda per rinforzare la rosa. Come riportato dal Mundo Deportivo, i nomi sui taccuini dei dirigenti blaugrana sono soprattutto tre: Donyell Malen, Myron Boadu e Calvin Stengs, tutti e tre tra i 19 e i 21 anni. Il primo milita nel PSV ed è un attaccante capace di spaziare su tutto il fronte offensivo, sebbene ora sia infortunato. Viene valutato attorno ai 28 milioni di euro, ma l’Arsenal per lui sarebbe già pronto a sborsarne fino a 50.

Boadu ha 19 anni, gioca come centravanti e milita tra le fila dell’AZ Alkmaar, con i blaugrana che lo hanno già visionato dal vivo in Olanda-Portogallo. Ha un contratto fino al 2023 ed è già valutato attorno ai 25 milioni di euro. Anche Stengs gioca nell’AZ, ricopre il ruolo di esterno, ha un contratto fino al 2023 e per lui si parte da una base d’asta di 20 milioni di euro.