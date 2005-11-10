Barcellona-Real Madrid è sempre spettacolo: più di 3 gol a partita, i numeri

Domani, domenica 25 ottobre, torna il Clasico: alle 21 si scontrano Barcellona e Real Madrid allo Spotify Camp Nou, casa dei catalani. Sarà il 265esimo incontro fra le due squadre: 106 vittorie del Barcellona, 51 pareggi e 107 successi dei blancos. Una sfida che è anche sinonimo di gol e spettacolo, oltre che di tensione sportiva: 441 i gol realizzati dai blaugrana, 447 quelli delle merengues.

Se si fa un rapido calcolo si vede come la media di gol per ogni partita è superiore a tre reti realizzate per ogni match. Le filosofie saranno anche differenti, con il Barcellona naturalmente e da sempre improntato per inseguire un calcio che faccia innamorare i tifosi, mentre il Real Madrid ha vinto nella propria storia anche badando di più al sodo, pur sempre sommando stelle in rose costruite a suon di milioni e dunque comunque capaci di regalare spettacolo per il loro tasso tecnico.

Un po' lo specchio di ciò che ci si aspetta anche domenica: da un lato il Barcellona cercherà il predominio prima ancora che i gol, dall'altro la squadra di Mourinho proverà a sfruttare la qualità dei singoli e anche la capacità di colpire con vie differenti, dai piazzati alle ripartenze micidiali.

I migliori marcatori del Clasico

Fra le stelle di oggi non manca chi promette gol. Lamine Yamal contro il Real Madrid è a quota 3 gol in 9 incontri giocati, meglio di lui Raphinha, a 7 in 13 partite. Vinicius non ci sarà, dunque resterà fermo a 8 gol in 24 partite. Kylian Mbappé è già a 6 reti in 6 incontri. Il francese sembra avere una particolare predilezione nel colpire i catalani, visto che ne ha fatti 12 in totale contro di loro, considerando il passato al PSG.

Vediamo di seguito la classifica dei migliori marcatori di sempre del Clasico.

La top-5 dei marcatori all-time del Clasico:

1. Messi (Barcellona): 26 gol

2. Cristiano Ronaldo e Alfredo Di Stefano (Real Madrd): 18 gol 4. Benzema (Real Madrid): 16 gol

3. Raul (Real Madrid): 15 gol 6. Ferenc Puskas e Gento (Real Madrid), Cesar Rodriguez (Barcellona): 14 gol