Bayern-Arsenal, la battaglia del gol: bavaresi macchina, i Gunners con la porta inviolata

Notte di stelle all’Allianz Arena. La terza giornata della “League phase” di Champions League metterà di fronte Bayern Monaco e Arsenal in un match molto interessante e che, ce lo auguriamo, possa offrire spettacolo in campo. I campioni di Germania contro quelli di Inghilterra. Due modi differenti di intendere il calcio quello di Kompany e quello di Arteta ma comunque vincenti. E i numeri lo certificano. Quattro sono i punti dei bavaresi padroni di casa in queste prime due gare mentre i Gunners sono a punteggio pieno avendo superando prima il Napoli al “Maradona” e poi il Lille in casa.

Bayern a otto reti realizzate

Due modi di giocare. Due squadre che hanno iniziato questa Champions agli antipodi. Da una parte c'è il Bayern Monaco che ha realizzato 8 reti nelle prime due partite. Nello stesso lasso di gare solo l'Aston Villa ha fatto meglio mentre le altre formazioni che hanno realizzato più reti dei biancorossi bavaresi hanno già disputato la terza partita.

Arsenal non ha incassato reti

Dall'altra parte c'è un Arsenal capace di blindare la porta. Per il momento gli inglesi non hanno incassato gol, l'unica formazione del torneo. Contro gli azzurri di Massimiliano Allegri ha vinto 1-0 mentre contro i biancorossi transalpini è arrivata una vittoria per 3-0.