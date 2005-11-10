Il Bayern Monaco conferma: Kompany sotto osservazione in ospedale, farà nuovi esami

Dopo le indiscrezioni circolate nelle ultime ore in Germania, è arrivata la conferma ufficiale del Bayern Monaco sulle condizioni di Vincent Kompany. L'allenatore belga è stato trasportato in ospedale dopo aver accusato un malore mentre assisteva a una seduta della squadra riserve. Il club bavarese ha comunicato che il tecnico verrà sottoposto ad altri controlli e resterà sotto osservazione medica, senza fornire al momento ulteriori indicazioni sulla natura del problema o sui tempi necessari per il suo ritorno.

Il comunicato del Bayern sulle condizioni di Kompany

Il Bayern ha ricostruito quanto accaduto attraverso una nota ufficiale: "L'allenatore della prima squadra era presente all'allenamento della squadra riserve. Kompany si sottoporrà ad ulteriori accertamenti in ospedale e rimarrà sotto osservazione medica. Fino ad allora, il suo staff tecnico gestirà gli allenamenti e le partite". La società ha dunque affidato temporaneamente la gestione della prima squadra ai collaboratori del tecnico, in attesa di conoscere l'esito degli accertamenti.

Le condizioni avevano già destato preoccupazione nei giorni scorsi

La salute di Kompany era finita al centro dell'attenzione della stampa tedesca già negli ultimi giorni. Anche la sua presenza in panchina nella partita di Champions League contro l'Arsenal, terminata 2-2 mercoledì, era stata inizialmente messa in dubbio. Il belga era poi riuscito a guidare regolarmente la squadra durante l'incontro. Adesso, dopo il malore accusato durante l'allenamento della formazione riserve, il Bayern attenderà gli ulteriori esami prima di stabilire quando Kompany potrà riprendere la propria attività.