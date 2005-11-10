Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Bayern Monaco Vincent Kompany ha parlato della sfida contro l'Amburgo: "Sarà sempre una partita speciale per me. Non so bene perché: non ci sono rimasto così a lungo, ma la città e la gente ti lasciano qualcosa dentro. Abbiamo una motivazione in più per conquistare i tre punti, dato che al momento stiamo affrontando delle sfide. Quindi, la partita non è carica di emozioni solo per il mio passato, ma anche per la storia della nostra squadra. Vogliamo andare ad Amburgo insieme ai nostri tifosi e dimostrare che stiamo facendo tutto il possibile. Per quanto riguarda ciò che sfugge al nostro controllo, beh, su quello non possiamo influire.

Come allenatore, devi dare l'esempio. L'ho fatto per tutta la mia carriera e non inizierò a fare diversamente proprio oggi. Credo in questo approccio e voglio dimostrare che conta solo l'aspetto sportivo. Se i singoli giocatori possono essere influenzati, proprio come chiunque altro, il che è del tutto normale, allora spero che il nostro ambiente possa aiutare a invertire la rotta. Se domani giochiamo bene, tutto tornerà a posto. Per un calciatore, questa è una dote fondamentale, che richiede tempo per essere appresa.

La corsa al titolo? Sono sempre pronto a una corsa al titolo combattuta, fin dall'inizio. Il Leverkusen ha ottenuto 90 punti: una sfida del genere sarebbe stata durissima per qualsiasi generazione del Bayern. Solo in un'occasione, in uno scenario simile, avremmo vinto noi il titolo; noi stabilimmo il record con 91 punti. Se un'altra squadra è così forte, allora sia così. Ma noi ci concentriamo solo su ciò che possiamo controllare".