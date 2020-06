Bayern Monaco, Havertz non escluderebbe Sane: nuovo assalto al talento del Manchester City

Non solo Kai Havertz , il Bayern Monaco è pronto a rinforzare le sue corsie esterne anche con Leroy Sané. Come riporta il Telegraph, il possibile arrivo del talento offensivo del Bayer Leverkusen non escluderebbe infatti l'assalto finale al calciatore del Manchester City, in trattativa coi bavaresi ormai da mesi.

Il classe '96 la scorsa estate è rimasto tra le fila dei Citizens solamente a causa di un grave infortunio al ginocchio e già oggi potrebbe quindi far parte della rosa del Bayern.