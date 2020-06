Né Juventus né Chelsea: secondo il Telegraph il Bayern è la grande favorita per Kai Havertz

vedi letture

Né Juventus né Chelsea né Manchester United né Real Madrid. Secondo quanto riporta oggi il Telegraph, la grande favorita per acquistare Kai Havertz dal Bayer Leverkusen in estate è il Bayern Monaco. Il talento tedesco, nonostante sia solo un classe '99, in questa stagione ha già collezionato 15 gol e 8 assist in 39 presenze tra Bundesliga e coppe varie, scatenando l'interesse delle big di tutta Europa.

Per il suo cartellino i rossoneri hanno già detto "no" a un'offerta da 80 milioni di euro del Real Madrid nelle scorse settimane.