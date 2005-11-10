Betis-Feyenoord, le formazioni ufficiali: Isco guida il centrocampo di casa, Valente titolare

Il Betis affronta il Feyenoord nella terza giornata della fase campionato di Champions League con l'obiettivo di conquistare un risultato importante davanti al proprio pubblico. La squadra spagnola punta sull’esperienza di Isco e sulla qualità del reparto offensivo, mentre gli olandesi rispondono con una formazione giovane e dinamica.

Il Betis scende in campo con il 4-3-3. Tra i pali ci sarà Valles, con Bellerin, Bartra, Natan e Garcia a comporre la linea difensiva. A centrocampo spazio a Fornals, Isco e Roca, mentre il tridente offensivo sarà formato da Antony, Parrott e Abde. Stesso modulo per il Feyenoord, che si affida a Ernst in porta; la retroguardia sarà composta da Read, St. Juste, Marmol e Lopez. In mezzo al campo agiranno Zechiel, Vanhoutte e Targhalline, mentre davanti toccherà a Hadj Moussa, Ferri e Valente provare a creare problemi alla difesa andalusa.

Betis (4-3-3): Valles; Bellerin, Bartra, Natan, Garcia; Fornals, Isco, Roca; Antony, Parrott, Abde.

Feyenoord (4-3-3): Ernst; Read, St. Juste, Marmol, Lopez; Zechiel, Vanhoutte, Targhalline; Hadj Moussa, Ferri, Valente.